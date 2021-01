Coronavirus a Bari, i dati quartiere per quartiere: quasi 4mila in quarantena in città

BARI - Sono 3976 le persone in isolamento domiciliare a Bari di cui 3623 quelle positive al Covid 19: è la fotografia della situazione della pandemia nel capoluogo pugliese resa nota dal Comune di Bari e consultabile sul sito del Comune di Bari e mostrano, quartiere per quartiere quali sono le zone più colpite dal virus. Al momento, con i dati raccolti ieri 11 gennaio 2021, si è registrato un boom di casi nei quartieri di Marconi, San Girolamo, Fesca, San Paolo e rione Stanic con 809 persone positive, seguono Japigia, Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare con 562 casi e il quartiere Libertà con 452 casi. Dal resoconto fornito dal Comune risulta che sono 7676 i baresi con almeno un parente in isolamento: dati che dovrebbero far mantenere ancora la guardia alta contro il virus.

Tra Poggiofranco e Picone, invece, in quarantena ci sono 438, mentre sono 340 a Carrassi, va meglio a Loseto e Ceglie del Campo con 141 positivi. Fra Carbonara e Santa Rita invece ci sono 223 persone chiuse in casa a causa del Covid. A Madonnella il dato è stabile con 147 persone in quarantena. La Città vecchia e il quartiere Murat sono a quota 254 baresi in isolamento, mentre a Santo Spirito sono 133 e altri 140 casi sono stati registrati fra Catino e Palese-Macchie.