Bari, cominciata vaccinazione al Maugeri: un mese fa focolaio con 54 positivi

BARI - È cominciata oggi nell’Irccs Maugeri di Bari la campagna di vaccinazione Covid per primi 210 operatori sanitari della struttura.

«L'Istituto provvede autonomamente - si legge in una nota - dopo che l’Asl Bari ha formato un gruppo di medici e infermieri deputati alla somministrazione».

Si tratta del primo gruppo dei circa 280 addetti della struttura, dove un mese fa è scoppiato un focolaio Covid con 54 positivi, tra pazienti e operatori.

«Non somministriamo chi è in malattia e chi è stato affetto Covid, e gli allergici gravi - spiega il direttore Mauro Carone, tra i primissimi vaccinati - , in una seconda fase valuteremo gli asmatici e doseremo le immunoglobuline negli post-Covid, per capire se hanno bisogno di essere vaccinati o meno».