Da Alberobello al Pediatrico: bimbi donano i giocattoli ai coetanei ricoverati

BARI - Un piccolo dono frutto del grande cuore della comunità di Alberobello per dare una carezza a chi è costretto a passare le festività in un letto di ospedale. I volontari della Protezione civile della capitale dei trulli hanno consegnato all’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» di Bari i giocattoli donati dai loro coetanei nell’ambito dell’iniziativa «Raccogli e dona un caldo Natale». L’idea è nata da una collaborazione tra amministrazione e la cartolibreria Creativity.

Ai cittadini è stato chiesto di donare i giochi inutilizzati - ma in buone condizioni - dei loro bimbi come regalo di Natale. I piccoli alberobellesi hanno risposto subito all’appello dimostrando tanta sensibilità e generosità e consegnando i giochi.

Ai pacchi si è aggiunto anche un kit di cancelleria offerto da «Bic» e «Uhu», aziende leader della cartoleria, che hanno affiancato l’iniziativa.

«Ci auguriamo che questo nostro piccolo gesto, frutto dell’affetto di tutti i bambini di Alberobello, possa rendere più belle le vostre feste - scrive il sindaco Michele Longo nella lettera consegnata all’ospedale barese insieme ai giocattoli -. Un abbraccio virtuale all’insegna di un ponte di generosità che dal nostro paese arriva fino a voi con tanto calore e amore affinché tutti possiamo vivere un periodo di feste gioioso, sereno e pieno di allegria».

«Ringraziamo con tutto il cuore quanti hanno risposto al nostro appello - afferma Lisa Moliterni, titolare del negozio -. Quest’anno sono stati i nostri figli il vero Babbo Natale».

«Anche questa volta Alberobello non ha tradito le attese dimostrando grande cuore - dicono gli assessori alle Attività produttive, Antonella Ivone, e ai Servizi sociali, Anna Piepoli -. Ringraziamo tutte le famiglie che hanno aderito all’iniziativa. Un grande grazie va a Lisa Moliterni e a tutto lo staff della cartoleria».