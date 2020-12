Bari, pranzi e cene solidali per Capodanno e per l'Epifania dedicate ai poveri

BARI - A Bari si pensa anche ai più poveri: pranzi e cene solidali per Capodanno e l'Epifania. L'idea è dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ha predisposto, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato, pranzi e cene solidali per i più poveri. I pasti saranno forniti nel rispetto delle prescrizioni anti contagio Covid. Tutte le strutture comunali a bassa soglia saranno aperte h 24: i 200 pasti caldi somministrati quotidianamente dal centro diurno comunale Area 51 saranno distribuiti in modalità da asporto e con consegna nei centri di accoglienza notturna “Andromeda” e “Don Vito Diana”.

In contemporanea saranno attive anche le mense della Caritas diocesana: il pranzo del 31 dicembre si svolgerà nelle parrocchie Santa Chiara a Bari vecchia e Santa Maria del Santissimo Rosario a Carbonara, la cena dello stesso giorno all Villaggio del Fanciullo a Picone. Il pranzo del 1 gennaio sarà effettuato nella parrocchia Santa Chiara e la cena dello stesso giorno dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. Il pranzo del 6 gennaio, infine, si svolgerà nella parrocchia Maria Santissima del Rosario in piazza Garibaldi e dalle suore di Madre Teresa di Calcutta.

Per le attività dell’unità di strada “Care for People”, l’equipe sarà concentrata sul monitoraggio e ascolto per strada delle persone senza dimora che attualmente risultano segnalate all'Asl in attesa di valutazione sanitaria ed eventuale presa in carico. Presso le Case di Comunità e le strutture di accoglienza gli ospiti saranno coinvolti in attività condivise per la preparazione dei pasti dei giorni di festa, con scambio di doni e tombolate sociali.



Le unità di strada provvederanno a distribuire le social bag, con kit igiene, kit anticovid e kit antifreddo che contengono prodotti e indumenti utili a contrastare il calo delle temperature (un sacco a pelo 0, un tappetino isolante, 5 barrette energetiche, uno scaldacollo in pile, un cappello in pile, un paio di guanti in pile, un borsone da trenta litri). Anche l’attività dell’associazione di volontariato “In.Con.Tra” proseguirà con la distribuzione di box lunch offerti dall’azienda Ladisa e kit contenenti gel igienizzante, mascherine, prodotti per l’igiene intima e asciugamani offerti da Megamark.