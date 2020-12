Veglioni di Capodanno clandestini: è caccia anche sui social. La decisione del questore di Bari

BARI - C'è anche il monitoraggio dei social media per prevenire veglioni di Capodanno clandestini, esplosione di botti vietati e spostamenti non autorizzati nelle vie di accesso alle città. Sono i principali campi di azione sui quali si concentreranno le forze dell’ordine nel piano straordinario di controlli per Capodanno della Questura di Bari per l’area metropolitana e anche per la provincia di Barletta-Andria-Trani.

«Dalle prime ore del pomeriggio - spiega il questore di Bari, Giuseppe Bisogno - iniziamo a rivolgere attenzione a eventuali veglioni clandestini e feste vietate, con la collaborazione della Polizia postale che farà il monitoraggio dei social».

Sui fuochi d’artificio, vietati anche sulla base delle ordinanze anti-botti emanate da molti sindaci, «sono in campo gli artificieri, specialisti della conoscenza dei giochi pirotecnici e dei fuochi proibiti. Con le volanti e i commissariati, dalle prime ore del pomeriggio partirà il monitoraggio del territorio, perché temiamo spostamenti da depositi e garage».

Su spostamenti, coprifuoco e chiusure anticipate delle attività commerciali, il piano di controlli anti-Covid nelle giornate di festa - che iniziano oggi con il ritorno delle prescrizioni della zona rossa, condivisi nei Comitati per l'ordine e la sicurezza coordinati dalla Prefetture e che coinvolgono centinaia di uomini di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia locale - prevede anche «un’attività di persuasione e dissuasione, da compagni di strada dei cittadini - spiega il questore - e anche se non mancano gli irresponsabili, generalmente i cittadini rispettano le norme, consapevoli che ne va della salute di tutti».