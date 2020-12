Molfetta, screening a tappeto su personale scolastico: un positivo su 133 test

Prosegue l’attività di screening a tappeto sul personale scolastico degli istituti di Molfetta (Bari). Oggi sono stati sottoposti a tampone rapido 133 tra docenti e personale scolastico della scuola media Poli e 132 sono risultati negativi al Covid. L’unico caso positivo dovrà ora sottoporsi a tampone molecolare per confermare la positività al virus. Ieri, nell’istituto Zagami, sono risultate negative tutte le 146 persone sottoposte a test. Nei prossimi giorni i tamponi rapidi saranno eseguiti nelle altre scuole della città. Complessivamente sono 600 i test messi a disposizione dall’amministrazione comunale, che a sua volta li ha ricevuti in dono dall’azienda Consfru, in vista della riapertura delle scuole. «E' in corso una delle più grandi operazioni di prevenzione dal Covid nella nostra città, focalizzata sugli operatori scolastici - ha rilevato il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - noi vogliamo riaprire le scuole, ma vogliamo farlo in sicurezza».