Ruvo, così otto ristoratori preparano il pranzo per 33 famiglie

BARI - Insieme per portare un sorriso a domicilio a chi è in difficoltà. Nel pieno spirito solidale natalizio ai tempi del Covid, anche i pranzi benefici si consumano nella propria abitazione. La solidarietà portata tra le mura amiche e per scaldare pareti divenute fredde anche per colpa delle conseguenze economiche del virus.

Il coordinamento di associazioni di volontariato ruvesi «Il giardino delle associazioni» e alcuni ristoratori cittadini hanno dato vita all’iniziativa «Aggiungi un posto a tavola» che ha preso vita nel giorno di Natale.

Trentatrè famiglie ruvesi (59 persone in tutto) in condizioni di difficoltà e individuate dai Servizi sociali del Comune hanno ricevuto un pranzo di Natale direttamente a casa.

L'iniziativa è stata curata da «Il giardino delle associazioni» e in dettaglio da Granello di Senape-Cav (Centro aiuto alla vita), Circolo Acli Ruvo di Puglia, Istituto Sacro Cuore, L'ala di riserva onlus Ruvo, Università della terza età, Servi della sofferenza associati province Bari e Bat, Un mondo di bene 2.0, Volontariato Vincenziano, Lions Club Talos, Anspi San Domenico.

Un’iniziativa che assume ancor più valore in un 2020 che è stato molto complicato per i ristoratori stessi: chiusi nei giorni di «zona rossa» ma pronti a regalare momenti di felicità a chi confida nella luce del Natale per risalire la corrente.

Franco, Angelo, Caterina, Lucia, Antonella, Michele, Dino e Annarita - ecco i nomi di battesimo dei “magnifici otto” - si sono rimboccati le maniche e con il sorriso sulle labbra hanno provveduto a far felici gli altri. Loro i promotori di un’iniziativa che da anni si ripropone con grande entusiasmo nella città rubastina.

Il vero senso del Natale, quello che vede i ristoratori protagonisti della preparazione di un prelibato pasto.

«Voglio ringraziare di cuore i volontari, i cuochi, i ristoratori e tutti coloro che si sono impegnati per questa distribuzione scrivendo, in questi tempi difficili, un'altra bella storia di solidarietà e di vicinanza per la nostra comunità», ha affermato il sindaco Pasquale Chieco.

Dicembre è stato il mese della solidarietà per eccellenza, a Ruvo. Una serie di iniziative solidali sono state messe in atto: dalla raccolta alimentare a quella dei giocattoli con il pensiero rivolto a chi è in difficoltà.

Tanti i volontari che hanno dato manforte all’iniziativa del pranzo consegnato a domicilio: con tanto di mascherina e nel pieno rispetto delle norme anti Covid hanno percorso centinaia di metri per garantire un pasto caldo ai loro concittadini meno fortunati.

Le porte delle abitazioni si sono spalancate per abbracciare idealmente coloro i quali, con grande forza e tenacia, hanno portato a termine la «missione».