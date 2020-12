Ceglie del Campo, la rinascita di piazza Diaz: da parcheggio a luogo d'incontro

BARI - «Finalmente da oggi piazza Diaz a Ceglie del Campo è una vera piazza», con queste parole il sindaco Antonio Decaro annuncia la rinascita del centro urbano del quartiere di Bari. Il primo cittadino affida ai social (con una foto del prima e dopo) l'aggiornamento della situazione dove prima c’era uno spiazzo dove parcheggiavano le automobili e abbandonavano i rifiuti, ora è nato un luogo d'aggregazione: «Ora è un piccolo spazio dove incontrarsi, conoscersi e far giocare i bambini che abitano in questo quartiere. Guardando queste foto penseremo che non è una grande opera pubblica né un investimento milionario eppure io sono sempre più convinto che una grande città come la nostra abbia bisogno anche e soprattutto di questi piccoli interventi diffusi, che restituiscono dignità ai luoghi in cui vivono i cittadini dei nostri quartieri».



«Asfalto e cemento sono stati rimossi, è stata demolita la vecchia pensilina in cemento armato del mercato abbandonato, sono state riportate in superficie le antiche basole originarie, che raffigurano con la loro disposizione la geometria delle cisterne rinvenute nel sottosuolo ed è stata realizzata un’area giochi per i più piccoli con pavimentazione antitrauma, oltre ad esserci nuove sedute, luci a led, alberi e rastrelliere per le bici. Nei prossimi giorni sarà installato un totem che illustrerà le immagini scoperte nella antica cisterna ispezionabile attraverso una botola. Non sarà una grande opera pubblica ma è una grande opera di comunità», conclude il sindaco.