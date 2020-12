Covid 19 a Bari, troppi contagi nell'asilo: chiusa la scuola

BARI - A causa di diversi contagi da Covid-19, la scuola d’infanzia comunale «Saverio Lioce». a Bari, è stata chiusa sino al prossimo 16 dicembre. La decisione è stata presa dagli uffici comunali in seguito alla comunicazione da parte della Asl Bari di alcuni casi di positività accertati il 7 dicembre. Da qui la scelta di procedere con la quarantena, per dieci giorni, a partire dall’ultimo contatto del personale docente, non docente e dei minori, con conseguente esecuzione dei tamponi di controllo che ha reso necessaria la chiusura della scuola. Le attività riprenderanno da giovedì 17 dicembre.