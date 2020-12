Bari, beccato con l'Apecar carico di rifiuti illegali: cerca di abbandonarli per strada

BARI - Con il suo Apecar carico di materiale di risulta da lavori di demolizione, contenuti in 12 tini di plastica, cerca di smaltire rifiuti illegalmente nel quartiere Stanic di Bari. L'uomo, ultrasessantenne è stato sorpreso dalla Polizia Locale di Bari e multato, si tratta di un titolare di una ditta edile.

L'uomo era senza formulario (FIR) per il trasporto dei rifiuti speciali e non risultava neppure iscritto all'Albo dei Gestori ambientali per la Gestione dei rifiuti. Gli agenti hanno sequestrato l'autocarro e i rifiuti, denunciando l'uomo all'Autorità giudiziaria per i relativi reati ambientali. Il sessantenne dovrà pagare anche una pesante sanzione pecuniaria per la mancanza del FIR. I rifiuti erano probabilmente destinati ad essere scaricati in qualche fondo incustodito o ai bordi di qualche strada.