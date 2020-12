Bari, liste d'attesa e rinvio malati oncologici: «Riaprire sale operatoria al Di Venere»

BARI - Non c'è solo il Covid. Il segretario nazionale del sindacato Usppi Nicola Brescia lancia un appello all'Asi di Bari, affinchè ci sia attenzione verso i malati «oncologici e affetti da altre patologie gravi» e riapra due sale operatorie all'ospedale Di Venere di Bari.

«Non è possibile attendere ancora - spiega Brescia - visto che ci sono oltre 600 pazienti gravi che attendono di essere operati».

L'obiettivo, secondo il rappresentante dell' Usppi, è abbattere le liste d'attesa degli interventi chirurgici. «Oltre al Covid, ci sono pazienti affetti da altre malattie - incalza Brescia - che dall'inizio della pandemia continuano a non poter avere la dovuta attenzione e tempestività a causa dell'evolversi della propria patologia o per i ritardi ad eseguire accertamenti strumentali, visite specialistiche ambulatoriali in tempi accettabili o per mancanza di posti letto»

Da qui l'appello alla riattivazione delle due sale operatorie. «L'apertura conclude - Brescia consentirebbe ulteriori sedute ai chirurghi e snellirebbe le infinite liste d'attesa evitando aggravamenti di patologie già diagnosticate e gravi».