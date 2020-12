Video, app e tour virtuali: l'orientamento per scegliere la nuova scuola si fa sui social

Alla media Santomauro «L’ora del tè» è ogni giovedì, alle 17: l’appuntamento è sulla piattaforma Zoom per chiacchierare delle proposte formative. L’accesso è su prenotazione. Anche la media Galilei-Massari invita i genitori degli alunni delle nuove classi prime, quelle che si andranno a formare a settembre, a partecipare al tour virtuale in modo da poter scoprire la scuola e i suoi punti di forza. L’incontro a distanza con la preside Alba Decataldo e con alcuni professori degli indirizzi ordinario, musicale e digitale, è in programma giovedì 17 dicembre. Allo scientifico Fermi i protagonisti delle videoconferenze di orientamento sono gli stessi studenti. Si legge sulla home page dell’istituto: «Per ovvie ragioni non si possono organizzare in presenza né open day né giornate da liceali, ma i nostri alunni hanno voluto comunque presentare “in pillole” il nostro liceo in un breve video, in cui si rivolgono ai compagni delle scuole secondarie di primo grado, augurando loro di essere dei futuri liceali del Fermi. Ogni meeting sarà articolato in due sessioni di 45 minuti ciascuna e accoglierà fino a 90 partecipanti». È un album tutto da sfogliare, dalla grafica originale e innovativa, la brochure multimediale realizzata dai ragazzi del liceo artistico De Nittis-Pascali guidato da Irma D’Ambrosio, dove è comunque possibile prenotare un incontro «dal vivo».

Dal 4 al 25 gennaio 2021 sarà possibile compilare la procedura on line per le iscrizione alle classi prime della scuola elementare, media e superiore. Ma gli interessati potranno registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle 9 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. A questo meccanismo fanno eccezione le scuole dell’infanzia: la domanda dovrà essere come al solito cartacea. Inoltre per affiancare i genitori e i ragazzi nella scelta, il ministero dell’Istruzione mette a disposizione una app del portale «Scuola in chiaro», che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.

Se le procedure ricalcano quelle del passato, a essere del tutto rivoluzionate sono le visite ai vari istituti. Il coronavirus ha cancellato quella che per migliaia di famiglie era un’occasione irrinunciabile: entrare nelle classi, nei laboratori, nelle biblioteche, nelle palestre delle prossime scuole dei propri figli, in modo da fare una scelta oculata e consapevole, soppesando potenzialità e debolezze delle singole offerte formative.

Le aperture straordinarie, di solito concentrate di sabato e di domenica, sono diventate virtuali e spalmate nell’intero arco della settimana.

Non potendo accogliere le famiglie nelle aule, le campagne sull’orientamento, finalizzate a far conoscere il piano l’offerta formativa, incluse le attività extracurricolari, sono sempre più social. «È vero che al classico si studia e basta»? Al quesito rispondono gli studenti del Socrate che sul canale YouTube raccontano la loro esperienza. Al Panetti-Pitagora si può optare per una visita individuale, ma i ragazzi più motivati, o i più indecisi, potranno partecipare attivamente e in maniera coinvolgente a vari workshop in orario curricolare, sempre attraverso la prenotazione telefonica.

Al liceo scientifico Salvemini a condurre per mano le future matricole è la dirigente Tina Gesmundo che apre e chiude il video di presentazione.

Il Covid, dunque, impone differenti modalità per far conoscere le scuole ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie: nessuna stretta di mano, ma un fiume di parole e di entusiasmo per catturare l’attenzione dei candidati, seppur filtrate dallo schermo di un telefonino o di un tablet.