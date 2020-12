Serie D, doppio trionfo nelle trasferte campane: Altamura e Gravina vincono 3-1. Fasano sospesa

Due su tre. Ma stavolta l’epidemia non c’entra. Mentre Gravina e Altamura compiono imprese corsare, affermandosi ai danni di Portici e Puteolana, a fermare uno dei tre recuperi del Girone H della Serie D è stato il mal tempo. Su Alberobello, come su buona parte del SudEst Barese, s’è scatenato una vera e propria tempesta. Allo “Scianni-Ruggieri” si stava giocando il match tra Fasano e Real Agro Aversa, con gli ospiti in vantaggio grazie al gol realizzato da Simonetti al 24’ del primo tempo trasformando un calcio di rigore per fallo di Vogliacco sul campano Ziello. Giusto dieci minuti dopo, la pioggia e il vento hanno indotto l’arbitro, il pescarese Gilberto Gregoris, a convocare i due capitani e sospendere la gara per le avverse condizioni atmosferiche.

Intanto, le trasferte in Campania delle formazioni murgiane si risolvevano in un doppio trionfo. FBC e Team tornano in Puglia con 6 gol e 6 punti, equamente suddivisi.

Al “San Ciro” di Portici, il Gravina, che deve recuperare ancora il derby col Fasano, valido per la 5^ giornata, comanda il match passando subito in vantaggio con Ciccio De Feo. Poi è il palo a fermare il Portici sulla punizione di capitan Nappo. Al 10’ della ripresa è Messori a raddoppiare: sinistro molto preciso su servizio di Puntoriere. Maione ridà fiato alle speranze dei biancoblù con un colpo di testa. La squadra di Toni Deleonardis resiste e colpisce nel finale con Ficara che blinda il risultato.

Lo stesso ottenuto dall’Altamura a Cardito. Con la Puteolana, si è giocato (finalmente, dopo una serie di rinvii per contagi nella squadra campana) infatti al “Papa” della cittadina dei Campi Flegrei. Nella prima frazione di gara, la Team passa con Croce e poi spreca la chance del 2-0 con Guadalupi che si fa parare la massima punizione da Romano (bravo comunque il giovane estremo difensore campano).

Arriva, puntuale, il pari puteolano con Fibiano. Ma la compagine di Alessandro Monticciolo è chiaramente superiore ai granata e in pochi secondi, attorno al 35’ della ripresa chiude i conti: Croce raddoppio spedendo in rete sul cross radente di Moussa e poi Guadalupi si riscatta mandando al volo la palla in rete dopo la traversa colpita da Tedesco, a cui Romano nega la gioia del gol proprio nel finale.

Domenica prossima si riparte con il calendario e con il nuovo protocollo e il nuovissimo disciplinare che detta regole molto chiare quanto al numero dei contagi in un club per poter richiedere il rinvio della partita.

I RISULTATI – Puteolana-Altamura (5^ giornata) 1-3, Portici-Gravina (6^) 1-3, Fasano-Aversa sospesa e rinviata per maltempo.

LA CLASSIFICA – Sorrento 16; Taranto, Picerno, Casarano, Brindisi (-1) 11; Altamura, Francavilla 10; Lavello 9; Andria, Bitonto, Aversa*, Nardò, Molfetta 7; Gravina*, Cerignola 6; Fasano**, Portici 4; Puteolana 3. *. ** una e due partite in meno.

LA PROSSIMA: 7^ GIORNATA, 13/12 – Picerno-Cerignola, Bitonto-Portici, Brindisi-Molfetta, Casarano-Altamura, Fasano-Nardò, Gravina-Taranto, Puteolana-Francavilla, Aversa-Andria, Sorrento-Lavello.