Bari sommessa e vuota festeggia San Nicola, gli auguri di Decaro solo in Basilica

Come ogni 6 dicembre Bari festeggia il 'suo' San Nicola. Ma quest'anno a causa della pandemia i festeggiamenti sono più sommessi. Niente folla per strada, niente cioccolata calda all'alba. Il sindaco del capoluogo, Antonio Decaro, ha voluto comunque far arrivare i suoi auguri a tutta la città: eccolo nello scatto in solitudine all'interno della Basilica, sullo sfondo la statua del Santo. Augurandosi che il prossimo anno sia possibile tornare ai consueti abbracci.

Buon San Nicola Bari. Pubblicato da Antonio Decaro su Sabato 5 dicembre 2020