Bari, gli imprenditori locali supportano la polizia: donate 700 mascherine

BARI - Piccoli gesti che fanno la differenza per chi lavora in prima linea contro il Covid 19 a Bari: il signor Valentino, imprenditore di nazionalità cinese, ha donato simbolicamente 500 mascherine chirurgiche e un rilevatore di temperatura corporea al Comando della Polizia locale di Japigia, mentre, nei giorni scorsi, il signor Marcello, un esercente barese, ha offerto 200 dispositivi di protezione individuale in stoffa che riportano i loghi della città. Il ringraziamento del comandante Palumbo: «Grazie da parte degli uomini e delle donne della Polizia Locale di Bari».