Policlinico Bari, «A operatori Pronto Soccorso nessun tampone da mesi»

«Al pronto soccorso del Policlinico di Bari gli operatori sanitari denunciano l’inesistenza di un piano di sorveglianza nella prevenzione della diffusione di Sars Cov 2, sottolineando come l’unico tampone a cui siano stati sottoposti risalga al mese di aprile». E’ quanto comunica il sindacato Cobas, secondo il quale questo «determina non solo un pericolo per il personale che in tale presidio presta il proprio operato, ma anche per i pazienti che a tale presidio afferiscono».

Il primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, spiega che «sono stati eseguiti tamponi nelle situazioni di esposizione ma dopo lo screening di aprile, che non ha rilevato nessun positivo, c'è stato il crollo dei casi». "Appena c'è stato il secondo picco - prosegue - la direzione ha disposto, agli inizi di novembre, la sorveglianza per tutti gli operatori del Policlinico». «Il 4 e il 5 dicembre - conclude - spetterà al Pronto soccorso».

Il Cobas chiede «che venga definito un programma di sorveglianza sanitaria che disponga l’esecuzione di tamponi settimanali per gli operatori sanitari del pronto soccorso così come stabilito dalla circolare n.54/2020 emanata dalla stessa Azienda Ospedaliera Universitaria in data 1/04/2020» che "definisce gli operatori sanitari operanti presso il Pronto soccorso» come «operatori a livello di rischio 3, ovvero il massimo livello di rischio per contagio».