Bitonto, marito e moglie malati di Covid muoiono a distanza di 4 giorni

BITONTO - Sono morti a distanza di quattro giorni l’una dall’altro due coniugi nel Barese, entrambi dopo aver contratto il Covid-19: la comunità di Bitonto è scossa dal decesso di due concittadini, marito e moglie, rispettivamente di 71 e 63 anni, morti dopo alcuni giorni di malattia e dopo il ricovero di entrambi in terapia intensiva a Bari.

Il virus ha strappato alla vita prima lei nonostante - a quanto si apprende - non avesse altre patologie pregresse, e quattro giorni dopo suo marito le cui condizioni erano apparse subito più gravi. La coppia lascia tre figli, due uomini e una donna, tutti sposati, che non hanno nemmeno potuto stare accanto ai loro genitori negli ultimi istanti della loro vita.

La figlia della coppia è stata a sua volta contagiata per aiutare i genitori e accompagnarli in ospedale perché - a quanto si apprende - i soccorsi del 118 tardavano e ha deciso di prenderli da casa e trasportarli al pronto soccorso.

«Una vicenda che ci ha sconvolto, ha colpito la nostra comunità», sono le parole del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. «Impossibile non piangere questi nostri due concittadini - conclude - volati via entrambi per Covid in questa terribile seconda ondata».