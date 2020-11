Cassano, rubano un quintale e mezzo di olive: nei guai marito e moglie

BARI - Rubano olive in un fondo agricolo a Cassano delle Murge, fermati in auto con un carico da un quintale e mezzo: nei guai marito e moglie di 50 e 48 anni. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di un privato cittadino, che indicava la presenza di un’autovettura di colore rosso e di due soggetti, un uomo e una donna, intenti a raccogliere delle olive all’interno di un terreno al confine tra i Comuni di Cassano delle Murge e Grumo Appula.



È bastato perquisire l'auto per accertare che i due coniugi, oltre ad alcuni attrezzi agricoli necessari per la raccolta, trasportavano, all’interno di alcuni sacchi, circa un quintale e mezzo di olive delle quali non erano in grado di indicarne la provenienza. I successivi accertamenti, basati anche sulla descrizione somatica dei soggetti, hanno quindi consentito di stabilire che, poco prima di essere fermati, si erano recati nel fondo agricolo segnalato e si erano impossessati del raccolto all’insaputa del proprietario. I due soggetti dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso mentre il raccolto è stato restituito al proprietario del fondo.