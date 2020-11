Bari, perquisiscono 16enne e lo rapinano, «Questa è zona nostra»: minore denunciato

Avrebbero rapinato un 16enne barese, minacciandolo e sottoponendolo ad una vera e propria perquisizione, per poi sottrargli il portafogli contenente la somma di 250 euro in contanti. Al momento uno del gruppo dei cinque o sei rapinatori è stato identificato dai carabinieri, un 17enne barese, denunciato per rapina.

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima, che circa un mese fa, mentre si trovava intorno alle 21 in compagnia di due coetanei sul molo San Nicola, vicino ad un locale, ha raccontato di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi sconosciuti che prima gli avrebbero chiesto se avessero della droga da spacciare e poi, al diniego dei ragazzi, avrebbero "imposto la loro supremazia territoriale sull'attività di spaccio nella zona - spiegano gli investigatori -, procedendo a una vera e propria perquisizione nei confronti dei tre malcapitati, al termine della quale sottraevano il denaro dal portafoglio del 16enne a cui, con chiare minacce, intimavano di non reagire».

I carabinieri hanno analizzato le immagini riprese dai sistemi di video-sorveglianza cittadini e di alcuni esercizi commerciali nelle strade limitrofe, riuscendo a identificare uno dei componenti del gruppo dei rapinatori. Le indagini continuano per accertare l’identità dei complici, «nonostante, purtroppo - evidenziano gli investigatori - , il poco apporto fornito dalla vittima del reato e dai propri genitori».