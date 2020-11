Covid 19, dopo contagio chiude scuola dell'infanzia a Bari

BARI - La scuola d’infanzia di via Macchie a Bari-Palese resterà chiusa domani 3 novembre per effettuare la sanificazione degli ambienti, dopo che l’Asl ha rilevato una positività. «Sono sospesi - scrive il dirigente scolastico Angelo Panebianco del XXVII circolo didattico - fino a prossima comunicazione anche i servizi mensa e trasporto scolastico. A breve, non appena si è nelle condizioni di riprendere le attività in presenza in sicurezza, seguiranno comunicazioni».