Covid 19, in 8 ore 252 pazienti nei pronto soccorso del Barese

BARI - Nelle ultime otto ore, dalle 8 alle 16, nei nove pronto soccorso della provincia di Bari sono stati assistiti 252 pazienti, sei in codice rosso e oltre una settantina casi sospetti Covid o comunque persone che avvertono sintomi paragonabili a quelli del coronavirus. Mediamente, nell’arco delle 24 ore il totale dei pazienti visitati nei pronto soccorso non supera le 400 unità.

Aumenta quindi nel Barese la pressione sugli ospedali, e i pronto soccorso sono le strutture in «prima linea». La struttura più sollecitata è il Policlinico di Bari, che ha già trattato 58 pazienti e, attualmente, altre 34 persone vengono visitate.