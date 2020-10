Bitonto, genitori ricoverati lasciano sola a casa 12enne, Abbaticchio: «Covid fai schifo»

BARI - Entrambi i genitori sono positivi al Covid e ricoverati in ospedale, così un’adolescente di 12 anni residente a Bitonto (Bari) è rimasta oggi sola a casa, ma da stasera sarà affidata ad alcuni parenti. A raccontare l’episodio è il sindaco Michele Abbaticchio su facebook: «Covid - scrive - sei la cosa più schifosa e viscida che abbia mai conosciuto. Da stamattina sono morto dentro pensando a una bambina che hai lasciato sola, con entrambi i genitori positivi ricoverati. Stasera, fortunatamente, la bimba sarà di nuovo in compagnia di suoi parenti. Questa piccola concittadina è uguale a mia figlia, alle vostre. Volevo farvi sapere quanto dolore custodiamo quotidianamente, prima che decidiate di ridere e deridere quanto sta accadendo. Non è un complotto misterioso. È una bestia malvagia che divora polmoni e anima».

Abbaticchio ha spiegato che la bambina è stata seguita dai servizi sociali del Comune dopo la segnalazione arrivata da un cittadino.