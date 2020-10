Emergenza Covid, aeroporto Bari è il migliore tra i medio-grandi per assistenza

BARI - L’aeroporto di Bari 'Karol Wojtyla' è il miglior aeroporto di medio-grandi dimensioni per i livelli di assistenza prestati ai passeggeri durante l’emergenza Covid-19. Il dato emerge - riferisce AdP - dall’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza pubblicata su 'La Repubblica Affari & Finanza', secondo la quale lo scalo del capoluogo pugliese occupa il primo posto tra gli aeroporti medio grandi, grazie ad una percentuale di apprezzamento dei passeggeri pari al 77,9%, rispetto a una media nazionale del 70,9% per la categoria in cui è inserito.



«Il risultato dell’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - rappresenta un ulteriore riconoscimento delle azioni di caring - messe in campo per il raggiungimento di standard elevati di qualità dei servizi offerti ai passeggeri, ai quali AdP lavora da sempre. Il riconoscimento di oggi, che si aggiunge a quello attribuito a settembre scorso alla Società, sempre da parte dell’ITQF sull'attenzione al mondo delle donne al lavoro, ci riempie di orgoglio e ci dimostra che stiamo lavorando della direzione giusta».