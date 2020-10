Covid nel Barese: stretta a Bitonto, allarme a Toritto e farmaci a casa a Palo

Dalle nuove restrizioni a Bitonto, alla situazione critica di Toritto per i contagi, passando per la consegna dei farmaci a domicilio per gli anziani e all'ennesima chiusura di una scuola. Il bolletino del Covid si arricchisce ogni ora di aggiornamenti e notizie che rendono l'idea di come la second aondata sia entrata prepotentemente nella vita dei cittadini.

A Toritto (Bari) l’indice di contagio da Covid è al 2%, «una situazione serissima» dice il sindaco Pasquale Regina. «La nostra è una gravissima situazione sanitaria» aggiunge Regina, che in video su facebook informa che i positivi nella cittadina del Barese, che conta complessivamente circa 8 mila abitanti, sono aumentati a 140.

"Ho inviato una pec al presidente della Regione Puglia e a tutte le autorità sanitarie, con le quali sono in costante contatto - fa sapere Regina - , per gestire al meglio questa situazione difficilissima. I numeri mettono paura. Dobbiamo mantenere comportamenti responsabili per invertire la tendenza». Nei giorni scorsi il sindaco ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole, di parchi, giardini e circoli ricreativi.

Per l’accertata positività di un alunno della scuola primaria «Duca d’Aosta» del quartiere Palese di Bari, invece, oggi il plesso scolastico resterà chiuso per sanificazione. Gli alunni e i docenti della classe interessate resteranno in quarantena, mentre da lunedì le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutte le altre classi.

A Bitonto il sindaco Michele Abbaticchio ha deciso la chiusura della villa comunale alle 21, massimo 300 persone allo stadio, stop alle celebrazioni religiose del 2 novembre, mentre il cimitero resterà aperto ma con ingressi contingentati e contapersone all’ingresso. A Bitonto ci sono 35 contagi, tra cui diversi bambini.

Per evitare ai più anziani di uscire di casa e per aiutare le persone che si trovano in isolamento fiduciario precauzionale o perché contagiati dal Covid , a Palo del Colle, è stata attivata la consegna gratuita a domicilio dei farmaci e della spesa. Saranno i volontari del Sass, Servizi ausiliari security e safety, ad occuparsi materialmente delle consegne. «Le richieste, salvo per quelle che rivestono carattere d’urgenza, saranno gestite nelle 24/48 ore», spiegano dall’associazione di volontariato.