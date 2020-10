Bitonto, prof positivo al Covid: scuola chiusa per sanificazione

BARI - A Bitonto, in provincia di Bari, il sindaco Michele Abbaticchio ha deciso di tenere chiuso domani il plesso di via Abbaticchio della scuola «Caiati» per procedere alle operazioni di sanificazione dopo la positività al Covid di una docente. L’Asl Bari sta procedendo a ricostruire le catena dei contatti per decidere se mettere in isolamento altre persone. Ieri il sindaco aveva chiuso tre sezioni del plesso scolastico «De Amicis» della scuola Fornelli per un altro caso Covid tra i professori.