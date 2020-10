Bari, truffe assicurative e prostituzione: 13 misure e 27 indagati, anche 5 avvocati

Dalle prime luci dell'alba la Guardia di Finanza di Bari, la polizia stradale e i carabinieri stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 13 persone, e sequestro preventivo di beni e denaro per un valore di oltre 80mila euro nei confronti del principale indagato (l'avvocato Michele Leonetti, classe '83, in carcere). Carcere anche per Serena Ferri, ritenuta la 'maitresse' del gruppo. Altre 5 persone agli arresti domiciliari, Cosimo Martiradonna, Rosaria Ceglie, Vincenza Minerva, Francesco D’Ambra e l’avvocato Michael Gisonda. L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato disposto per un indagato e il divieto di dimora per altri cinque a Modugno, Santeramo, Trani e Roma. Le accuse sono associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio e autoriciclaggio: 27 sono gli indagati complessivi tra cui 5 avvocati. L'indagine è coordinata dal pm Michele Ruggiero ed è partita dopo una denuncia dell'Ania su falsi incidenti, mai avvenuti oppure falsati nella dinamica, con falsa documentazione sanitaria di medici privati e ospedalieri, «reclutando e addestrando» falsi testimoni. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata.