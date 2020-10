Turismo, pioggia di disdette nel Barese: «Si teme nuovo lockdown»

Di prenotazioni non c’è traccia. Né per il week end del 1° novembre, né per San Nicola il 6 dicembre con un prolungamento fino all’8, ricorrenza dell’Immacolata che è comunque un giorno rosso del calendario, né tantomeno per Natale e Capodanno che potrebbero essere funestati da una misura di contenimento così drastica da impedire persino la libera circolazione delle persone. Le disdette, invece, fioccano copiose. «Da quando in tutta Italia si è diffusa la notizia di un focolaio ad Alberobello - spiega Francesco De Carlo, albergatore proprio della zona dei trulli - le strutture ricettive hanno depennato i nomi dei potenziali clienti. La notizia dei contagi nella casa per anziani ha fatto scattare l’allarme non soltanto nella cittadina patrimonio dell’Unesco, ma anche a Castellana Grotte, a Polignano a Mare, nella Valle d’Itria. Quando uno di questi centri diventa sinonimo di propagazione del Covid, ne risente l’intero territorio circostante. Da più parti è stato chiarito che gli ammalati sono un nucleo circoscritto alla residenza per anziani, ma purtroppo il danno è fatto».

L’osservatorio di De Carlo va ben oltre i confini della zona monumentale passata alla storia per le costruzioni a forma di cono, ormai note in tutto il mondo. L’imprenditore è presidente regionale e vice presidente nazionale di Assohotel Confesercenti (associazione che riunisce gli addetti della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e extralberghiera, i gestori di spiagge e campeggi, le guide turistiche e chi organizza eventi culturali) e coordina il tavolo regionale sui servizi per il turismo.

Il settore delle vacanze è in difficoltà. Che fine ha fatto tutto il lavoro per accogliere gli ospiti italiani e stranieri non soltanto in estate, ma per dodici mesi?

«È tutto fermo. Il mercato estero è crollato. Non ci sono voli internazionali e gli stranieri sono bloccati nei loro Paesi. Le cancellazioni di quelle poche prenotazioni effettuate sono nell’ordine del 30%. Da quando il governo ha cominciato a prospettare l’ipotesi di chiusura di ristoranti e pub alle 22, tale disposizione è stata letta come un coprifuoco. I telefoni delle agenzie di viaggio hanno smesso di squillare e le offerte per il Natale e il Capodanno sono rimaste nel cassetto».

Come sarà il futuro prossimo?

«Fino a quando non ci sarà il vaccino, le vacanze occuperanno il posto finale della lista delle cose importanti da fare. Funzionano, per ora, le offerte da cogliere all’ultimo minuto. Se la curva dei contagi si abbassa, se il numero dei positivi scende, si riaccendono i riflettori sulle mete raggiungibili in macchina o in poche ore di volo. L’estate scorsa abbiamo tenuto, ad agosto Alberobello, per esempio, si è riempita di turisti, ma il fatturato è servito non per fare programmazione e investimenti, bensì per coprire le spese di gestione».

La Terra di Bari è tutta la Puglia hanno scommesso sul turismo. È stato un errore?

«Non direi proprio. Il turismo ha avuto una crescita a due cifre senza sostegni statali. Negli anni Novanta, il 90% dei contributi ha premiato l’industria manifatturiera, con il risultato che le ditte di confezioni comunque hanno chiuso perché i titolari hanno preferito delocalizzare la produzione nei Pesi dell’Est Europa e in Cina, mandando a casa le sarte e i fornitori. Di quei fondi, poco o niente è rimasto in Puglia e in Italia. Quel 10% di finanziamenti gli imprenditori del turismo sono riusciti a metterli a frutto: qualche albergo ha gettato la spugna. Con i flussi di turisti sono cresciuti pure l’enogastronomia e il circuito della cultura. Nel mondo viaggiano le immagini dei nostri centri storici, delle orecchiette, del vino, ma anche delle bellezze del romanico pugliese, gli ipogei, le masserie, le chiese, i castelli».

Lo Stato ora pensa agli albergatori?

«Al turismo, durante la pandemia, è stato riservato il 30% dei contributi. Troppo poco. È arrivato il momento di aiutare tutto il settore dell’accoglienza e della ricettività perché da un secondo lockdown, qualora dovesse arrivare, non saremo in grado di rialzarci. Lo stop annunciato, dal 15 dicembre al 15 gennaio, farà troppi morti. Vogliamo essere interlocutori ai tavoli istituzionali. Le associazioni di categoria non possono essere interpellate soltanto quando c’è l’emergenza».

I ristoratori di Bari vecchia hanno pensato di creare un’alleanza con i commercianti del Murattiano affinché i negozi spengano le vetrine alle 19, per dare la possibilità ai dipendenti e a chi passeggia nel quadrilatero dello shopping di mangiare una pizza o di cenare al ristorante entro le 22. Una rivoluzione praticabile oppure un’ipotesi di lavoro destinata a naufragare?

«La sfida lanciata dai ristoratori è interessante e coraggiosa. È un’idea di rinnovamento. Ma ha il limite di essere una soluzione a tempo. Una programmazione di lungo periodo, con enti e istituzioni, è l’unica strada da percorrere per tentare la risalita».