Coronavirus Puglia, contagi nelle scuole: classi in isolamento a Molfetta e Noicattaro

Una classe della scuola media Pende di Noicattaro, in provincia di Bari, è stata messa in quarantena dopo che un alunno è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato oggi il sindaco Raimondo Innamorato. «Il contagio - ha precisato il sindaco - è avvenuto fuori dalla scuola, perché anche alcuni suoi parenti sono contagiati. La classe è stata posta in quarantena, così come gli insegnanti. I tamponi sugli altri alunni e i professori verranno effettuati a partire da lunedì prossimo dalla Asl». In questo momento a Noicattaro ci sono 24 positivi.

Anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha deciso di chiudere a partire da domani mattina la scuola primaria «Carnicella» perché alcuni operatori scolastici risultano positivi al Covid-19: lo ha comunicato il primo cittadino su facebook. A Molfetta sono 20 le persone contagiate dal coronavirus. «Mi vedo costretto - spiega - da buon padre di famiglia e per proteggere i bambini a chiudere completamente le classi in attesa di nuove disposizioni in base a quello che ci comunicherà il dipartimento di Prevenzione dell’Asl».