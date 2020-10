Altamura, sospetto caso Covid in un liceo: chiuso per sanificazione

Dopo i tre casi dei giorni scorsi, una quarta sospetta positività al coronavirus si è registrata in una scuola di Altamura. Si tratta del liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia che, stamattina, è stato chiuso per permettere all’Asl Bari di effettuare la sanificazione degli ambienti in via precauzionale. Il sospetto contagio riguarda uno studente, ma si attende il risultato del tampone. Nel frattempo, è stata già ricostruita la catena dei contatti. Ad Altamura attualmente ci sono 86 casi positivi al Covid-19, due persone sono ricoverate.