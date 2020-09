Bari, colpo nel caveau dell'enoteca De Pasquale: rubati 300mila euro di vini pregiati

Sono entrati nel tempio di Bacco e lo hanno saccheggiato. Un santuario dove centinaia di bottiglie dei migliori produttori e grandi formati sono custoditi in una specie di caveau. Centinaia di etichette, alcune del 900. L’Enoteca Vinarius De Pasquale di viale Europa è uno dei templi dell’eccellenza pugliese a tavola. L’altra notte è stato profanato da una banda che è riuscita a portare via un autentico tesoro del valore di 300mila euro. Stiamo parlando di una eccellenza barese fondata nel 1911 e gestita dalla terza generazione della famiglia De Pasquale. I vini sono ordinati per regione, liquorosi, coltivazione biologica, esteri, spumante e champagne. Poi tutti i distillati. I Iadri sono riusciti a mandare in tilt il sistema di allarme e a portare via decine e decine bottiglie utilizzando furgoni prelevati dal parco auto di una ditta vicina. Terminato il lavoro i mezzi sarebbero stati rimessi al loro posto.