Bari, il lungomare di Santo Spirito è al buio da 2 giorni: l'allarme dei cittadini

BARI - Il lungomare di Santo Spirito è al buio da due giorni: a segnalarlo sono alcuni residenti che hanno sollecitato più volte i vigili urbani a intervenire per risolvere il problema. Come mostra la foto scattata dal signor Vito Ranieri, il tratto di strada che costeggia il mare è totalmente privo di illuminazione. «Non si può nemmeno camminare in pace. Non si vede niente - ci spiega il residente al telefono - mia moglie stava rientrando dalla messa e una bici l'ha quasi investita. Qualcuno deve intervenire altrimenti saranno guai. Questa situazione va avanti da due giorni ormai: speriamo che risolvano al più presto». Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il guasto alla rete elettrica, ma i residenti hanno già sollecitato i vigili urbani che si stanno muovendo per segnalare il problema alla pubblica illuminazione.