A Bari Vecchia il cielo si riempie di ombrelli volanti

BARI - In questi giorni la pioggia non fa paura a Bari vecchia: un cielo di ombrelli verdi campeggia sulle teste di chi si ritrova a passare nei suoi vicoli. Si tratta della campagna di sensibilizzazione sulla Salute mentale in vista della giornata mondiale, in programma il 10 ottobre (#WorldMentalHealthday). A causa della pandemia, il disagio psichico sta aumentando. Si stima che nei prossimi mesi più di una persona su due potrebbe soffrire di disturbi mentali