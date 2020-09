Fedriga (Lega) a Bari: «Battaglia in Puglia importante per tutto il Paese»

BARI - «Questa è una battaglia fondamentale non soltanto per la Puglia, ma a livello nazionale». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Bari per un comizio elettorale assieme a Nuccio Altieri, vicepresidente designato della Regione Puglia per la Lega. «La Puglia - ha aggiunto Fedriga - è una regione importante e io credo che tramite i territori si potrà dare una prospettiva a tutto il Paese. Lo abbiamo visto durante la pandemia, se fosse stato per il governo nazionale oggi non avremmo riaperto niente. Dai territori può partire un nuovo modello di sviluppo. Se la Lega sarà al governo della Puglia, questo asse dei territori per dare risposte ai cittadini funzionerà moltissimo». Secondo Fedriga, occorre «sostenere le imprese che vogliono investire in Puglia». «Non sarebbe una cosa vantaggiosa solo per la Puglia ma per il Paese. La Puglia ha capacità di crescita enorme, ho visto imprese che sono davvero innovative». «La Lega è una squadra con un progetto politico - ha aggiunto Altieri - quello che non ha Michele Emiliano. Non c'è una visione, c'è solo il culto della persona. Ieri ha firmato i contratti di stabilizzazione della sanità service, una cosa mai vista. Noi, invece, veniamo con i nostri governatori di Regione che hanno modelli di governo che già funzionano. Siamo pronti a governare bene la Puglia già dalla prossima settimana e prenderemo i modelli vincenti».