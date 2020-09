Bari, dal 23 settembre ripartono le attività all'Università: lezioni in presenza

BARI - L’Università di Bari riapre le porte agli studenti con le lezioni in presenza dal 23 settembre. Percorsi differenziati, prenotazione del posto in aula tramite app, obbligo di mascherina e distanziamento, oltre alla possibilità di scegliere se seguire da remoto, sono le regole anti-Covid messe a punto dall’Ateneo per la ripartenza «in totale sicurezza», dice il rettore Stefano Bronzini che fa però «appello alle responsabilità individuali».

«Sicurezza è la parola cardine. Questo è un momento complesso che va semplificato e normalizzato - dice il rettore - nel quale ognuno sia responsabile negli spazi di sua competenza. Non intendo entrare nella polemica su discoteche aperte e scuole chiuse. È certamente una situazione di emergenza e questa non è l'università che desideriamo, perché le università sono piccole cittadine della conoscenza e il sapere non è un atto individuale. Per questo abbiamo fatto di tutto per far tornare i nostri studenti a vivere l’università in presenza».

Ad oggi le immatricolazioni sono 4.053 (2300 donne, 1853 uomini) rispetto alle 3.945 del 2019, con un incremento degli iscritti alle facoltà di informatica, lettere e lingue, giurisprudenza. Complessivamente gli studenti iscritti ai 124 corsi sono circa 42mila, che si aggiungono a 1350 docenti e 1347 unità di personale tecnico-amministrativo (il 50% continuerà a lavorare in smart working).

Quello messo a punto è un «sistema ibrido» con una offerta formativa sia in presenza, con prenotazioni settimanali tramite app, che servirà a contingentare il numero degli accessi per garantire il distanziamento e anche a tracciare le presenze, e contemporaneamente a distanza in altre aule attrezzate con computer o da casa. Sarà ciascun studente a scegliere come seguire le lezioni e anche come svolgere gli esami orali di profitto, mentre gli scritti saranno solo in presenza. Anche le sedute di laurea si terranno in presenza, con tre ospiti per ogni laureando. Saranno riattivati laboratori, tirocini e saranno garantiti i progetti di mobilità internazionale verso i Paesi ritenuti sicuri. Sono inoltre programmate attività di sanificazione periodica degli spazi.