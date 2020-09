Bari, permessi Zsr falsi: rintracciati i furbetti

Bari - Le prime verifiche sono state effettuate e sono stati rintracciati già i primi 15 furbetti dei pass per il parcheggio. Novità in vista per i possessori dei contrassegni Zsr e Ztl: i permessi si potranno rilasciare soltanto per via telematica. L’Amtab, l’azienda di trasporto locale che gestisce le aree di sosta a pagamento, ha appena avviato i controlli sulle pratiche inoltrate on line: una quindicina di dichiarazioni sono risultate false.

Con la nuova procedure elettronica, non ci potrà più essere la possibilità di contraffare il certificato cartaceo. Ad oggi, dei 20mila permessi presenti sul territorio urbano, 12mila sono stati autorizzati con la procedura elettronica. Ben 8mila risalgono ai mesi compresi fra settembre e novembre 2019.

Ma entro novembre 2020 i pass cartacei sono destinati a far parte dell’album dei ricordi. Perciò tutti gli automobilisti baresi che pensano di fare i furbi alterando i permessi con date di scadenza farlocche saranno automaticamente sanzionati.

La procedura è chiarita sul sito internet dell’Amtab: «Con la app MUVT puoi procedere al rinnovo dei permessi RESIDENTI ZSR/ZTL direttamente da casa senza prenotazioni o code agli sportelli. Alla fine della procedura, riceverai una mail con il riepilogo della transazione e un link dove scaricare il logo MUVT da esporre sul cruscotto per indicare ai nostri addetti alla sosta la presenza di un permesso che verrà verificato attraverso la targa dell'autovettura. Se sei registrato a MUVT basterà associare il tuo identificativo ZSR al tuo account e potrai procedere, in pochi click, a rinnovare il tuo permesso pagando con la carta di credito».

Il vicesindaco e assessore all’Innovazione, Eugenio Di Sciascio, commenta: «Il passaggio ai servizi gestiti in maniera telematica, come il rinnovo dei permessi della Zsr e di altri che l’Amtab ha in avvio nelle prossime settimane, da un lato consente di semplificare la vita ai cittadini, cosa sempre molto apprezzata, dall’altro di individuare i “furbetti”: alcuni chiedono il rilascio del pass senza averne titolo, mentre gli “artisti” della fotocopia a colori e del pass contraffatto esibiscono un documento falso. Mi rivolgo a questi ultimi: con la verifica telematica si viene “sgamati” e si rischia una denuncia. Grazie al lavoro degli ausiliari del traffico e della Polizia locale stiamo incrociando i dati e arriveremo ad individuare tutte le irregolarità. Questa è una grande opportunità per la città e non vogliamo farcela scappare per la solita furbizia di qualcuno».

Lo scoppio della pandemia e la risalita dei contagi porta un’accelerata delle procedure informatizzate al fine di scongiurare le file con il rischio di alimentare la catena dei contagi.