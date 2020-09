Bari, sub 55enne trovato morto sugli scogli a Palese: forse colpito da malore

BARI - Il corpo senza vita di un sub di 55 anni è stato trovato questa mattina sugli scogli di Palese, quartiere sulla costa nord di Bari. Sul posto, per i rilievi e i primi accertamenti, sono intervenuti gli uomini della Questura di Bari con la sezione scientifica, il medico legale Biagio Solarino, la Polizia locale e i vigili del fuoco. A quanto si apprende, la vittima potrebbe aver avuto un malore mentre era in acqua non riuscendo a tornare a riva. Nelle prossime ore il pm di turno della Procura di Bari, Baldo Pisani, disporrà l'autopsia per accertare le cause del decesso.