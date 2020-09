Bari, spaventa ragazzi con un coltello da cucina: denunciato anziano

BARI - Avrebbe spaventato con un coltello da cucina alcuni ragazzi che lo infastidivano all’interno dei giardini di piazza Garibaldi a Bari. Per questo un anziano barese, nei confronti del quale «nessuno - fa sapere la Polizia locale - ha sporto denuncia per aggressioni o intimidazioni», è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Una pattuglia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che nascondeva un coltello sotto la giacca. Sul posto gli agenti hanno subito individuato vicino ai bagni pubblici un anziano signore che all’interno del risvolto del gilet mostrava un coltello che fuoriusciva ed era parzialmente visibile. Inizialmente l’anziano ne avrebbe negato la detenzione, tentando di allontanarsi, ma gli agenti sono riusciti a sfilargli l’arma: un coltello da cucina di 30 cm, con lama di 18 cm, di cui è vietato il porto o detenzione fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. L’uomo è stato denunciato e il coltello sottoposto a sequestro.