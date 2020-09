Fase 3, lezioni all'Università di Bari in presenza: ecco l'app per prenotare posto in aula

BARI - Tornano in presenza le lezioni dell’Università di Bari che saranno erogate, in questa fase, anche on line. Per gli studenti che sceglieranno di seguire in aula, una app consentirà di prenotare il proprio posto. «Da settembre le nostre attività torneranno in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza - afferma il rettore Stefano Bronzini - ma agli studenti dovrà essere data l’opportunità di seguire le lezioni anche online». Coloro che non saranno in aula, potranno avvalersi del collegamento da casa o anche da aule allestite, sempre nell’osservanza dei requisiti di sicurezza, all’interno delle sedi universitarie. Anche per esami gli studenti potranno scegliere se svolgerli in presenza o on line. Le biblioteche e le aule studio resteranno aperte con un numero contingentato di postazioni e alle sedute di laurea, già riprese a luglio in presenza, sarà consentito l’accesso a tre ospiti per ciascun laureando.