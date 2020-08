Bari, botte ai genitori per avere soldi per la droga: 44enne in carcere

BARI - Da tempo aggrediva e picchiava i genitori per estorcergli denaro che gli serviva per acquistare droga. La Polizia ha arrestato un 44enne barese, con precedenti e tossicodipendente. Per l’uomo, che era già detenuto agli arresti domiciliari, il Tribunale di Bari ha disposto il carcere. «La condotta estorsiva e violenta dell’uomo - spiegano gli investigatori - ha coinvolto tutta la sua famiglia con azioni minatorie e violente che hanno richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine».

Secondo le indagini compiute, «se riceveva rifiuti alle continue richieste di denaro, i parenti venivano puntualmente aggrediti fino a ricorrere alle cure sanitarie».

Il 44enne, celibe e disoccupato, da tempo affetto da patologia cronica psicotica e in carico ai servizi territoriali della Asl, anche a causa del concomitante abuso di sostanze stupefacenti, in alcune occasioni è stato sottoposto anche a trattamenti sanitari obbligatori nella Psichiatria del Policlinico di Bari.