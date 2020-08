Policlinico Bari: esami e visite si prenotano via mail o con WhatsApp

Da oggi, al Policlinico di Bari è possibile prenotare un esame o una visita specialistica inviando un messaggio attraverso la chat di Whatsapp o con una mail. Il nuovo servizio di prenotazione «smart» delle prestazioni sanitarie è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17: gli operatori della control room prenderanno in carico le richieste dei pazienti che arriveranno via whatsapp al numero 080.5595959 o via mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@policlinico.ba.it. Sarà sufficiente inviare la foto dell’impegnativa medica per ricevere direttamente sul proprio cellulare l’indicazione della prima data utile per la visita medica. Attivo anche il sistema di prenotazione via email: inviando i propri dati e copia della ricetta all’indirizzo prenotazioni@policlinico.ba.it, l’appuntamento sarà comunicato via posta elettronica con il modulo di prenotazione e il coupon per il pagamento del ticket. In caso di impossibilità nella data assegnata occorrerà disdire l’appuntamento e ricontattare il servizio per chiedere una nuova disponibilità degli ambulatori.