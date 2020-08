Bari, autista Amtab pestato: telecamera videosorveglianza riprende scena

BARI - E’ durata 40 secondi l’aggressione nella quale è rimasto ferito ieri mattina un autista di un bus dell’Amtab a Bari. L’esatta dinamica del pestaggio è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle immagini di una telecamera comunale di videosorveglianza che ha immortalato tutta la scena e grazie alle dichiarazioni di alcuni passeggeri testimoni oculari dell’aggressione.

La vittima è stata sottoposta a intervento chirurgico per la frattura del naso e della mandibola. L’aggressore, il 42enne Gianluca Schiavoni, è stato arrestato in flagranza per i reati di lesioni gravissime con l’aggravante dello sfregio permanente, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Stando a quanto accertato fino a questo momento, intorno alle 11 l’autista del bus, ad una fermata sul lungomare di Crollalanza, avrebbe iniziato a discutere con Schiavoni che avrebbe preteso di salire a bordo del mezzo dalla porta anteriore, bloccata per le norme anti Covid. L’accesa discussione, durata un paio di minuti, sarebbe iniziata all’interno del bus e poi proseguita in strada. L’autista, sceso dal mezzo, avrebbe tentato di attirare l’attenzione di una pattuglia della Polizia locale che passava in quel momento ma l'aggressore, dopo aver rotto la bottiglia di birra che impugnava, avrebbe iniziato a rincorrerlo fino a colpirlo con due pugni in pieno volto. Quindi lo avrebbe fatto cadere sui cocci della bottiglia rotta, continuando a picchiarlo a terra. In quel momento passava una pattuglia dei carabinieri con a bordo un appuntato esperto di arti marziali che ha bloccato Schiavoni. L’aggressore avrebbe però continuato ad inveire contro i militari, danneggiando l’auto di servizio e minacciandoli, anche di morte, dopo essere stato condotto in caserma dove avrebbe danneggiato gli arredi degli uffici.

La pm di turno, Angela Maria Morea, ha disposto il carcere e chiesto la convalida dell’arresto.

L’udienza dinanzi al gip sarà fissata nei prossimi giorni.

PICARO: «TEMA SICUREZZA DA AFFRONTARE» - Adesso basta, le parole di circostanza non servono più. Occorre un intervento deciso a tutela del personale viaggiante e dei passeggeri». Lo dichiara in una nota il capogruppo del Misto di centrodestra al Comune di Bari, Michele Picaro, commentando l’aggressione ad un autista di un bus dell’Amtab avvenuta ieri mattina ed esprimendo «massima vicinanza e solidarietà all’autista dell’Amtab di Bari vittima di una vile e brutale aggressione».

Picaro auspica «che nel prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura si affronti questa triste vicenda garantendo concrete misure di sicurezza, dopo i vari e inutili tentativi spot messi in atto dall’Amtab e puntualmente disattesi».

«La violenza delle scorse ore - dice il consigliere di opposizione - è solo l’ennesimo episodio di una lunga lista che ha tristemente riempito le cronache cittadine degli ultimi anni. Ringrazio le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, tempestivamente intervenuti nell’individuare e arrestare l'aggressore, al quale auguriamo una pena esemplare. All’autista brutalmente picchiato dico: non sei solo perché i tanti cittadini perbene di questa città sono con te, sono al tuo fianco».