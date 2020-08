Conversano, un albero in premio per ogni laureato a distanza

CONVERSANO - «La città di Conversano aderisce allo Smart Graduation Day». Decisione presa dopo le sollecitazioni di Fratelli d’Italia e dei Giovani Democratici, che lamentavano, a pochi giorni dalla scadenza, «la mancata adesione del Comune di Conversano all’iniziativa promossa da Regione Puglia, Arti (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) e Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) per l’istituzione di un premio per tutti gli studenti e studentesse di Conversano che si sono laureati in modalità telematica durante l’emergenza sanitaria da Covid-19». Raccolta la segnalazione, che ha avuto anche qualche strascico polemico, l’amministrazione commissariale ha garantito la sua adesione.

Ne dà notizia il commissario prefettizio Fabio Colapinto in una nota: «La giunta regionale con l’approvazione del protocollo di intesa tra Regione Puglia, Arti ed Anci ha promosso l’organizzazione a livello locale di un momento celebrativo per quanti hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica della Puglia e non. Possono partecipare all’iniziativa i laureati e le laureate residenti a Conversano che abbiano discusso la propria tesi in modalità telematica in una delle sessioni di laurea durante il periodo dell’emergenza sanitaria».

Per aderire alla manifestazione, il Comune informa che occorre compilare e consegnare entro venerdì 28 agosto l’istanza di partecipazione all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente, o inviarla a mezzo mail (protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it) specificando nell’oggetto della mail «Smart Graduation Day». Prevista a settembre una cerimonia in un luogo aperto al pubblico, durante la quale si consegnerà ad ognuno dei laureati presenti il premio simbolico di un albero con targhetta personalizzata ed una pergamena nominativa.

Il Comune si è impegnato a piantumare un albero in un’area verde pubblica. A Conversano sono trenta i neo dottori e dottoresse che hanno conseguito i titoli accademici in periodo Covid. Si tratta di neo dottori in Fisica, Matematica, Medicina, Farmacia, Economia, Chimica, Scienze della formazione, Giurispudenza, Scienze politiche, Lingue e letterature straniere e Scienze della comunicazione.