Bari, una sala del Teatro Piccinni sarà intitolata a Mariolina De Fano

BARI - «L'amministrazione comunale dedicherà alla memoria» dell’attrice barese Mariolina De Fano «una sala del Teatro Piccinni, il luogo simbolo della prosa in città». Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro, rispondendo alla richiesta di intitolare all’artista barese morta ieri una strada della città. La richiesta è stata avanzata dall’attore Nicola Pignataro questo pomeriggio durante i funerali dell’attrice. «La commozione di una intera comunità per la scomparsa di uno dei volti più popolari del teatro barese - dice il sindaco - dimostra quanto Mariolina nella sua lunga carriera sia riuscita a conquistare la simpatia e l’affetto dei baresi.

Nicola Pignataro, che con Mariolina ha condiviso l'interpretazione teatrale dei personaggi più popolari della baresità, ha proposto di intitolare una strada alla memoria dell’attrice», «figlia del fervore culturale che animò Bari con diverse e significative esperienze teatrali. Così come avvenuto per l’indimenticabile autore e sceneggiatore Vito Maurogiovanni - spiega Decaro -, una delle sale di rappresentanza del Piccinni sarà dedicata al ricordo della vita artistica di Mariolina De Fano».