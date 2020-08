Mariolina De Fano, in tanti davanti la chiesa del Redentore di Bari per darle l'ultimo saluto

BARI - In tanti hanno preso parte all'ultimo saluto per Mariolina De Fano, nella chiesa del Redentore a Bari. L'attrice si è spenta ieri a 79 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento del quartiere Libertà. I baresi la aspettavano, rispettando le norme anti-Covid dentro la chiesa ma anche all'esterno, nella piazza, per tributarle un commosso addio.