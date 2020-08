Acquaviva, panico sulla Statale 100: auto prende fuoco, salvi i passeggeri

BARI - Attimi di panico questa mattina sulla statale 100, all'altezza di Acquaviva, dove un'auto in transito ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Illesi i giovani occupanti del mezzo, che sono riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: in corso di accertamento le cause dell'accaduto.