Bari, furti e danni ai monopattini elettrici, Decaro: «Vi scoveremo»

«Ci andate in due, in tre, persino seduti su una borsa frigo. Provate a rubarli, ad aggirare il sistema di pagamento, a danneggiarli. Li lasciate nei posti più strampalati, li caricate nei portabagagli dell’auto e li nascondete nei portoni per trovarli pronti per l’uso. Ma io non mi arrendo». Inizia così lo sfogo su Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro, contro i teppisti che, da quando è stato attivato il servizio, danneggiano e rubano i monopattini messi a disposizione a pagamento con un servizio di 'sharing'. «Solo qualche giorno fa - prosegue Decaro - l’azienda concessionaria ne ha ritrovati 5 in un unico androne di una abitazione della città vecchia. Il servizio di sharing dei monopattini è un pezzo fondamentale del cambiamento di questa città. Le forze dell’ordine e il sistema di videosorveglianza aiuteranno l'azienda concessionaria a scovarvi uno a uno, per punirvi con le sanzioni che meritate».

Il sindaco chiede «scusa a nome della città alle aziende che hanno scommesso su Bari» e «alle quali ho chiesto per ora di evitare di sospendere il servizio in alcune zone della città». "Spero che le migliaia di baresi perbene, che stanno utilizzando correttamente questo servizio - conclude - possano vincere questa ennesima battaglia di civiltà».