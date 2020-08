«Piccoli cuochi crescono in casa»: premiata una scuola di Alberobello

ALBEROBELLO - Un premio di 2mila euro in materiale didattico scelto dalla scuola, il primo posto in Italia in un progetto sull’educazione alimentare che coinvolge in Europa 2.500 scuole e 2 milioni di persone.

L’Istituto comprensivo «Morea-Tinelli» di Alberobello ha vinto la quarta edizione del Concorso «Momenti da non sprecare» con la classe IIC della Primaria del plesso «Michelangelo La Sorte». L’iniziativa è stata promossa da Whirpool Corporation che investe nell’educazione e nella sensibilizzazione sullo spreco alimentare delle giovani generazioni per costruire una cultura antispreco.

La scuola di Alberobello ha vinto per la prova educativa «Talent Kitchen». «Un grande risultato per voi e per i vostri alunni - si legge nella lettera ufficiale di premiazione - che hanno dimostrato, insieme alle loro famiglie, di aver compreso l’importanza di una cucina sostenibile e solidale contribuendo alla lotta allo spreco alimentare e all’affermazione del valore sociale e ambientale del cibo. La giuria ha premiato il vostro impegno e quello dei bambini, la creatività e originalità di esecuzione, la pertinenza alle richieste del regolamento. Ringraziamo voi e il dirigente scolastico Angela Giuseppa Landi per aver aderito all’iniziativa, soprattutto in un periodo così particolare per la scuola».

Il progetto ha coinvolto i giovanissimi Alice, Angelo, Azzurra, Carlo, Davide, Devid, Elisa, Francesco, Gabriel, Gabriella, Gioia, Giulia, Giuseppe, Job, Kristian, Rebecca, Siria, Stefano, Thayla e le loro insegnanti, Annamaria Sgobba e Teresa Todaro.

Il progetto, partito in aula, è continuato anche durante il lockdown, a distanza. Nei primi momenti di disorientamento è stato creato un padlet in cui gli alunni e i loro genitori hanno postato, nelle varie occasioni, i piatti dei loro pranzi e delle loro cene del momento. «Per trasformare in momenti di allegria e condivisione anche questo periodo ricco di tensioni, noi bambini abbiamo coinvolto i nostri genitori nella preparazione di tante ricette facili e veloci tipiche della cucina pugliese - spiegano i giovanissimi alunni -. Stando a casa, torna la voglia di cucinare insieme ricette che si possono preparare con ingredienti di recupero, che abbiamo già in frigo o in dispensa, conciliando le poche uscite per la spesa con il mangiare sano e goloso, riscoprendo la semplicità. Per vivere meglio e non sprecare».

Ci sono anche ricette straniere che rispettano la provenienza degli alunni coinvolti e ciascuna preparazione è scritta in inglese e italiano.