Ruvo, la protesta di 9 turisti rientrati da Creta: «Obbligati all'isolamento, ma sull'isola era tutto tranquillo»

Ruvo - Obbligo di quarantena per chi rientra in Puglia da Grecia, Malta e Spagna. L’annuncio del governatore Michele Emiliano ha preceduto di qualche ora il rientro a Ruvo per una comitiva che aveva trascorso una vacanza nella nazione ellenica. Nove giorni nei posti più rinomati, mete solitamente prese d’assalto dal turismo internazionale.

Ma nell’estate del Covid i «reduci» raccontano di posti isolati, taverne deserte e rigoroso rispetto delle norme. «Molto più sicura Creta che altre parti d’Italia dove i locali sono presi d’assalto senza che nessuno faccia nulla per impedirlo», spiegano i ruvesi appena rientrati.

«Grecia, Malta, Spagna: abbiamo registrato negli ultimi due giorni numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid dopo essere ritornati da questi Paesi», la comunicazione di Emiliano.

Obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni, decisione che lascia i turisti ruvesi senza parole: «Siamo additati come untori - lamentano - ma la verità è un’altra. Non capiamo che differenza ci sia tra la Puglia e l’Emilia-Romagna, dove da mercoledì ci sarà l’obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta». Nell’altra regione ci si dovrà, infatti, segnalare immediatamente ai Dipartimenti di Sanità pubblica delle rispettive Asl di residenza, il tampone andrà fatto entro 24 ore dal rientro.

Differenze di regime tra regioni che ovviamente scontentano i pugliesi che vorrebbero una maggiore attenzione nei loro confronti: «Avremmo fatto il test sierologico anche a pagamento in modo da evitare la quarantena forzata. Ma niente di tutto. Siamo costretti a stare a casa per due settimane. Ci auguriamo che Emiliano riveda le regole. Tra l’altro, non abbiamo violato alcuna norma, era un nostro diritto poter uscire dai confini italiani per approdare in Grecia, non capiamo davvero questo rigore nei nostri confronti. Come mai non scatta la quarantena per chi rientra da altre zone d’Italia dove il Covid è diffuso?».

Interrogativo che al momento rimane senza risposta.