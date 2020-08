Regionali 2020, candidato Lega a Bari: «Un balordo mi ha devastato sede del comitato»

BARI - «Un balordo questa mattina, è entrato nella sede del mio comitato elettorale a Bari scagliandosi con forza contro gli arredi, strappando i manifesti e tutto ciò che si trovava nel locale, inveendo contro le persone presenti che sono rimaste attonite davanti a questa manifestazione di violenza inaudita». Lo denuncia su facebook Davide Bellomo, candidato al Consiglio regionale con la Lega. «Ho provveduto immediatamente ad informare le forze dell’ordine su quanto è accaduto, presentando formale querela. Il confronto elettorale è il sale della democrazia e per questo ritengo che si debba sempre avere rispetto per le posizioni altrui purché manifestate in maniera legittima. A chi pensa di intimidirmi rispondo che vado avanti per la mia strada, senza paura».