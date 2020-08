Coronavirus, dal Lussemburgo a Monopoli il caso dei sei positivi «fantasma»

Bari - Sei cittadini del Lussemburgo, in viaggio - probabilmente per turismo - in provincia di Bari, sono risultati positivi al coronavirus giovedì. Ma non appaiono, né appariranno mai, in nessun bollettino ufficiale. Una vicenda, per fortuna ben gestita e già risolta, che racconta delle difficoltà di raccordare le misure di controllo a livello continentale.

Il gruppo si era infatti sottoposto a tampone prima di partire, ma - chissà per quale motivo - non aveva ritenuto di attendere l’esito dell’esame prima di mettersi in viaggio. E così la notizia della positività è stata comunicata quando già si trovavano dalle parti di Monopoli: avevano - questo va detto - regolarmente segnalato la loro presenza in Puglia, e sempre correttamente hanno poi comunicato alle autorità sanitarie l’esito delle analisi.

La regola generale è che la positività si considera accertata nel luogo in cui si fa il tampone. Dunque i sei sono casi positivi del Lussemburgo, da dove non sarebbero dovuti partire, e non della Puglia. Ma il problema di come gestirli è ricaduto sulla Asl di Bari e sulla Protezione civile della Regione. Pur essendo asintomatici e in buone condizioni, infatti, i sei vanno posti in isolamento e devono rimanere isolati fino a quando non avranno un doppio tampone negativo a confermare la guarigione.

Dopo aver accertato che il luogo in cui alloggiavano a Monopoli non era disponibile a ospitare persone in quarantena (pare con tanto di diffide da parte del legale della struttura), sono stati loro stessi a trovare la soluzione: hanno infatti individuato un alloggio di San Nicandro Garganico, ed essendo dotati di macchina propria si sono anche offerti di andarci in autonomia. Solo che, trattandosi di persone in isolamento, è un problema anche muoversi perché va evitato qualunque contatto. E dunque, d’intesa con i vertici della Asl di Bari, è stato necessario predisporre una staffetta della Polizia locale che li ha accompagnati da Monopoli fino al centro del Foggiano, dove sono arrivati in serata.

Le attività di sorveglianza sanitaria sono quindi passate alla Asl di Foggia, che ora dovrà tenere sotto controllo il gruppo fino all’accertamento della positività. La Asl di Bari ha invece rintracciato le persone con cui i lussemburghesi sono entrate in contatto nel brevissimo soggiorno a Monopoli, sperando che non abbiano sparso il contagio.